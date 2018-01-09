Компьютеры Минобороны могут перевести на российское ПО, пишут СМИ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Все служебные компьютеры Минобороны РФ могут быть переведены с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.
По данным издания, за внедрение операционных систем отвечают два главных управления ведомства — связи и развития информационных технологий. Если новая ОС будет соответствовать требованиям военных, ее установят на все компьютеры в министерстве. Отмечается, что ОС станет основной для автоматизированных систем управления и рабочих мест, серверного и бортового оборудования военной техники.
Также эту информацию изданию подтвердил заместитель директора АО "Научно-производственное объединение РусБИТех" Дмитрий Донской.
Как отмечает издание, система Astra Linux на протяжении нескольких лет используется Вооруженными силами РФ, в частности, на ней базируется информационная система Национального центра управления обороной РФ. Кроме того, она уже сегодня применяется в действующих образцах вооружения и военной техники и в ряде перспективных разработок.