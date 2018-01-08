Рогозин сообщил о создании штаба для развития ОПК в условиях санкций

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В российской коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) создали оперативный штаб для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) в условиях возможного усиления санкций США против оборонных предприятий страны, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В Коллегии #ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития #ОПК и стабильного исполнения #ГОЗ в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред Коллегии #ВПК Олег Иванович Бочкарев pic.twitter.com/KxZC0PaRDl — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 января 2018 г.

Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев.

В декабре Министерство торговли США внесло в черный список две российские компании, работающие на военно-промышленный комплекс. Туда попали АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". По заявлению Вашингтона, эти компании производят для российского Министерства обороны комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых запрещена в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Москве, в свою очередь, заявили, что США безосновательно обвиняют Россию в нарушении договора, чтобы выйти из ДРСМД и снять с себя за это ответственность.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении пунктов документа.