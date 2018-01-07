Российские военные в 2017 году в Гюмри приняли участие в 200 учениях

ГЮМРИ (Армения), 7 янв — РИА Новости. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Гюмри в 2017 году приняли участие в более чем 200 тактических учениях, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В предыдущем году в мотострелковых, танковых подразделениях во взаимодействии с артиллерийскими, зенитно-ракетными, разведывательными, инженерными, медицинскими и подразделениями связи проведено более 200 тактических учений, в том числе международных, и выполнено около 3 тысяч огневых задач с боевой стрельбой в составе подразделений", — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе боевой учебы применялись современные образцы экипировки "Ратник", вооружения и военной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи "Азарт", разведки РХМ-6, радиоэлектронной борьбы "Инфауна" и другие.

"В отчетном периоде мотострелки, танкисты, подразделения поддержки и обеспечения израсходовали более 100 тысяч боеприпасов, около 10 тысяч артиллерийских снарядов, выстрелов и мин, что более чем в 1,5 раза превысило показатели аналогичного периода предыдущего года", — сказано в сообщении.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года интенсивность боевой подготовки российского соединения в Закавказье возросла на 15%, добавили в пресс-службе.