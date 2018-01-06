Более трех тысяч российских военных отмечают Рождество в Армении

ГЮМРИ (Армения), 6 янв — РИА Новости. Более 3 тысяч военнослужащих базы Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России и членов их семей участвуют в рождественских мероприятиях, которые проводятся в храме Святой Александры в военном городке "Большая крепость" Гюмрийского гарнизона, сообщила в субботу пресс-служба ЮВО.

"В рождественских мероприятиях, которые проводятся в храме Святой мученицы царицы Александры в военном городке "Большая крепость" Гюмрийского военного гарнизона, принимают участие более 3 тысяч военнослужащих, лиц гражданского персонала соединения и членов их семей, представители силовых структур двух стран, дипломатического корпуса, администрации и местного населения", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в преддверии празднования Рождества в Сочельник в храме были проведены уборочные работы, установлена и украшена праздничная ель, зажжены свечи и накрыт стол для угощения гостей.

Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) в ночь с 6 на 7 января проведет в храме праздничное богослужение.

Для детей военнослужащих на Рождественской елке будет организовано театрализованное представление с рассказом об истории праздника. Затем им будут вручены памятные рождественские призы и новогодние подарки.

Праздничные рождественские гуляния в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах будут завершены концертами с участием художественных коллективов российской военной базы, выступлениями ансамбля песни и пляски Минобороны Армении, а также местных артистических коллективов.