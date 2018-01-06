ВМФ в 2018 году будет готовить офицеров по 26 специальностям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Военный учебно-научный центр Военно-морского флота (ВМФ) России в 2018 году будет готовить офицеров по 26 военным специальностям, сообщил помощник главнокомандующего ВМФ по военному образованию капитан первого ранга Олег Сурганов.

"В 2018 году ВУНЦ ВМФ России будет осуществлять подготовку офицеров по 26 военным специальностям. Главное командование и руководство ВУНЦ ВМФ поднимут на новый качественный уровень формирование кадрового заказа, руководство непрерывной подготовкой офицеров и контроль за качеством обучения по всем уровням образования", — сказал Сурганов, слова которого процитировал в субботу департамент информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

По словам Сурганова, в настоящее время образовательные программы среднего профессионального образования реализуются на пяти факультетах средней военно-специальной подготовки высших военно-учебных заведений ВМФ и в Ломоносовском морском колледже.

Подготовка офицеров на первичные должности осуществляется в двух военно-морских институтах ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" и его филиале в Калининграде, в Тихоокеанском и Черноморском высших военно-морских училищах.

Высшая военная оперативно-тактическая подготовка офицеров ведется на двух факультетах Военно-морской академии по 19 специальностям магистратуры.

Ежегодно программы подготовки кадров высшей квалификации в образовательных организациях ВМФ по трем направлениям подготовки высшего образования и 20 научным специальностям осваивают более 100 адъюнктов.

По всем программам высшего образования в вузах ВМФ также осуществляется подготовка иностранных военных специалистов из более чем 20 стран.

Как отметил Сурганов, "только за последний год в интересах главного командования ВМФ открыты пять новых военных кафедр при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, где студенты обучаются по программам военной подготовки офицеров запаса, а с 2014 года — старшин и матросов запаса".