ВМФ в 2018 году будет готовить офицеров по 26 специальностям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Военный учебно-научный центр Военно-морского флота (ВМФ) России в 2018 году будет готовить офицеров по 26 военным специальностям, сообщил помощник главнокомандующего ВМФ по военному образованию капитан первого ранга Олег Сурганов.
По словам Сурганова, в настоящее время образовательные программы среднего профессионального образования реализуются на пяти факультетах средней военно-специальной подготовки высших военно-учебных заведений ВМФ и в Ломоносовском морском колледже.
Высшая военная оперативно-тактическая подготовка офицеров ведется на двух факультетах Военно-морской академии по 19 специальностям магистратуры.
Ежегодно программы подготовки кадров высшей квалификации в образовательных организациях ВМФ по трем направлениям подготовки высшего образования и 20 научным специальностям осваивают более 100 адъюнктов.
По всем программам высшего образования в вузах ВМФ также осуществляется подготовка иностранных военных специалистов из более чем 20 стран.
Как отметил Сурганов, "только за последний год в интересах главного командования ВМФ открыты пять новых военных кафедр при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, где студенты обучаются по программам военной подготовки офицеров запаса, а с 2014 года — старшин и матросов запаса".