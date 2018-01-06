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Безопасность

Бомбит не по-детски. Самые тяжелые боеприпасы, применявшиеся в войнах

08:0006.01.2018
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© Фото : public domainДетонация BLU-82Детонация BLU-82
© Фото : public domain

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. "Косилка маргариток", "Верзила", "Большой хлопок" — это далеко не полный перечень сверхтяжелых авиабомб, применявшихся в войнах. Перед ними были беззащитны метровые перекрытия подземных бункеров, железобетонные крыши военных заводов, бронепалубы линейных кораблей. РИА Новости приводит подборку самых тяжелых авиабомб всех времен и народов.

СССР 9400 килограммов

В годы Великой Отечественной войны самой тяжелой советской бомбой стала пятитонная ФАБ-5000НГ, снаряженная 3200 килограммами особо мощного взрывчатого вещества ТГА (тринитротолуол, гексоген, алюминий).

ФАБ-5000НГ
ФАБ-5000НГ

Изначально бомбу планировали доставлять к цели с помощью радиоуправляемого беспилотника-камикадзе, построенного на базе устаревшего бомбардировщика ТБ-3. Позже от этой концепции отказались, и единственным самолетом, способным поднять "пятитонку" в небо, стал бомбардировщик Пе-8, впрочем, с некоторыми оговорками.  Огромная бомба не помещалась в бомболюке самолета, из-за чего машина взлетала с открытыми створками.

Известно, что эти царь-бомбы советская авиация сбрасывала на Кенигсберг и Хельсинки. ФАБ-5000НГ также применялись во время Курской битвы при авиаударах по транспортным узлам и скоплениям немецких войск.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАвиабомба ФАБ-9000 М-54 в музее боевых самолетов на аэродроме "Дягилево"
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Авиабомба ФАБ-9000 М-54 в музее боевых самолетов на аэродроме "Дягилево"

Самой же мощной советской бомбой из сброшенных на противника стала ФАБ-9000 М54 массой 9407 килограммов. Они широко использовались во время афганской войны — за три месяца 1988 года стратегические бомбардировщики Ту-16 сбросили на головы мятежников 289 штук. Однако эффективность таких бомбардировок в горах оказалась невысокой. Изначально супербомба разрабатывалась для борьбы с крупными надводными кораблями противника. Как оказалось, толстостенные бомбы меньшего калибра наносили моджахедам больший ущерб, чем монструозные ФАБ-9000.

США — 9500 килограммов

Американская авиация активно применила сверхмощные бомбы во время войны во Вьетнаме. Самой тяжелой из них стала BLU-82 Daisy Cutter ("Косилка маргариток") массой 6800 килограммов. Необычное название бомбы отвечало ее предназначению — изначально она создавалась для расчистки в джунглях площадок для посадки вертолетов. Однако уже сразу после принятия на вооружение BLU-82 стали использовать и для выкашивания живой силы противника. Что интересно, носителем BLU-82  был не бомбардировщик, а транспортный самолет С-130 "Геркулес", в котором для сброса смертоносного груза использовался кормовой люк.

© AP Photo / JANESBLU-82
© AP Photo / JANES
BLU-82

Второй войной для "косилок" стала операция "Буря в пустыне". Американские летчики сбросили тогда на войска Хусейна одиннадцать BLU-82B. С "косилками" на Ближнем Востоке был связан курьезный эпизод. Наблюдавшие за ночной бомбардировкой бойцы британского спецназа SAS ошибочно приняли взрыв BLU-82B за ядерный удар, о чем немедленно доложили в штаб. Последним боевым эпизодом в биографии BLU-82 стала операция в Афганистане. Бомбы использовали для разрушения подземных и пещерных укреплений талибов. Американцы отмечают, что взрывы BLU-82 оказывали на противника мощнейший деморализующий эффект.

© Фото : public domainУправляемая авиабомба GBU-43/B
© Фото : public domain
Управляемая авиабомба GBU-43/B

В апреле 2017-го США применили в Афганистане корректируемую 9,5-тонную бомбу GBU-43/B, которую американцы без лишней скромности окрестили "Матерью всех бомб". По сообщениям Пентагона, бомба уничтожила комплекс тоннелей боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Нангархар, где под руинами погибли 90 боевиков.

 

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАтомная бомба "Толстяк"
© РИА Новости
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Атомная бомба "Толстяк"

Самыми же мощными из использованных в бою стали американские атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк", сброшенные в 1945 году на Японию. При этом их габариты не были рекордными — "Толстяк" весил 4600 килограммов, а "Малыш" — 4000.

Великобритания— 9980 килограммов

Во время Второй мировой войны непревзойденными "гуру" сверхтяжелого бомбостроения, безусловно, были британцы, которые создали несколько типов так называемых сейсмических бомб. Их "отцом" стал британский ученый и изобретатель Барнс Уоллес. По замыслу Уоллеса, тяжелая бомба сбрасывалась с большой высоты и, развив сверхзвуковую скорость у поверхности, уходила глубоко под землю. После подрыва возникала сейсмическая волна, которая уничтожала подземные объекты и засевшую в них живую силу противника.

© Фото : public domainБомба Tallboy
© Фото : public domain
Бомба Tallboy

Самой массовой сейсмобомбой стала 5443-килограммовая Tallboy ("Верзила"). Всего в 1944-45 годах выпущено 800 боеприпасов этого типа, причем далеко не всегда "Верзилы" использовались как сейсмическое оружие. На их счету уничтожение флагманского немецкого линкора "Тирпиц", успешные атаки на заводы по производству баллистических ракет "Фау-2", разрушение железнодорожного тоннеля во французском Сюморе.

© AP PhotoБомба Grand Slam на аэродроме Королевских ВВС
© AP Photo
Бомба Grand Slam на аэродроме Королевских ВВС

Самой же тяжелой авиабомбой, когда-либо применявшейся в войнах, стала британская Grand Slam "Большой хлопок". При длине 7,7 метра бомба весила  9980 килограммов, англичане в общей сложности произвели более 40 таких гигантов. На испытаниях при взрыве бомбы образовалась воронка глубиной девять метров и диаметром 38 метров. В последние месяцы войны с помощью "Больших хлопков" были уничтожены база немецких подлодок в Фарге, железнодорожные виадуки и несколько командных пунктов вермахта.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
petrunichew
Удивительно,что у немцев,страдающих гигантоманией ("Карлы","Дора","Мышонок","Гигант") ,не нашлось ни подобных изделий,ни средств их доставки.
08:54
06.01.2018
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