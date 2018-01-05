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Безопасность

"Главное — вовремя смыться": пять самых быстрых субмарин мира

08:0005.01.2018
(обновлено: 08:54 05.01.2018)
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© AP Photo / Gary SlaterНовая подводная лодка стоимостью почти $3 млрд поступила на вооружение ВМС СШАНовая подводная лодка стоимостью почти $3 млрд поступила на вооружение ВМС США
© AP Photo / Gary Slater

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Для стальных "хищников" океана, многоцелевых атомных подводных лодок, скорость — одна из важнейших характеристик. Она позволяет им не только эффективно преследовать и настигать добычу, но и в случае чего самим отрываться от противолодочных сил противника. "Главное для подводника — вовремя смыться", — говорил главный герой легендарного фильма "Командир  счастливой "Щуки" Алексей Строгов. РИА Новости приводит подборку самых быстрых подводных кораблей мира.

"Лос-Анджелес" — 35 узлов (64,82 км/ч)

© Фото : Official Website of the United States NavyАмериканская атомная подводная лодка Jacksonville. Архив
© Фото : Official Website of the United States Navy
Американская атомная подводная лодка Jacksonville. Архив

Американские многоцелевые подлодки класса "Лос-Анджелес" с момента их появления на вооружении ВМС США представляли большую проблему для советского флота. Редкий подводный ракетоносец на боевом дежурстве не был хотя бы раз обнаружен "лосем". Оторваться от преследователя было весьма затруднительно. Самой высокой скоростью среди построенных в СССР атомных ракетных крейсеров обладали субмарины проекта 667А "Кальмар", которые могли разгоняться до 28 узлов. В то же время максимальная скорость "Лос-Анджелесов" достигает 35 узлов.

"Барракуда" — 35,15 узла (65,1 км/ч)

© Фото : public domainПодводная лодка проекта "Барракуда" К-239 "Карп"
© Фото : public domain
Подводная лодка проекта "Барракуда" К-239 "Карп"

Главными задачами советских атомных подлодок проекта 945 "Барракуда", первая из которых принята в состав флота в 1984 году, были слежение за стратегическими подводными лодками и авианосными ударными группами противника и их уничтожение в случае начала  конфликта. Чтобы авианосные соединения НАТО всегда находились в зоне досягаемости "Барракуд", конструкторы наделили их высокой скоростью — "максималка" "Барракуды" составляла 35,15 узла. Развитием "Барракуды" стал проект 945А "Кондор", но его скорость была меньше.

"Сивульф" — 38 узлов (70,38 км/ч)

© Фото : public domainПодводная лодка типа Seawolf
© Фото : public domain
Подводная лодка типа Seawolf

Американские атомные многоцелевые подводные лодки класса "Сивульф" ("Морской волк") стали одними из самых дорогих кораблей в истории американского флота — каждая из трех построенных субмарин обошлась налогоплательщикам в три миллиарда долларов. Запредельная цена заставила Пентагон свернуть проект и вооружаться менее продвинутыми многоцелевыми ПЛА класса "Вирджиния". Между тем "Морской волк" обладал рядом выдающихся характеристик — в частности, он стал самой быстрой из серийных американских подлодок. Максимальная зафиксированная на испытаниях подводная скорость корабля составила 38 узлов. 

"Лира" — 41 узел (75,93 км/ч)

© Фото : public domainПодводная лодка проекта 705(К) "Лира"
© Фото : public domain
Подводная лодка проекта 705(К) "Лира"

Одним из самых интересных проектов советских подводных лодок стали торпедные субмарины проекта 705 "Лира", которые получили на флоте прозвище "автоматы". За счет широкого применения автоматизированных систем управления экипаж удалось сократить до 31 человека. Подводное водоизмещение лодки составляло скромные для атомоходов 3180 тонн, при этом жидко-металлическая ядерная энергетическая установка "Лиры" выдавала 155 мегаватт тепловой мощности. Столь высокая "энерговооруженность" позволяла лодке разгоняться до 41 узла. К слову, в 60-х годах, когда началась разработка "Лиры", на вооружении ВМС США состояли противолодочные торпеды Мк37, чья максимальная скорость составляла лишь 26 узлов.

"Анчар" — 44,7 узла (82,78 км/ч)

© Фото : public domainПодводная лодка проекта 661 "Анчар"
© Фото : public domain
Подводная лодка проекта 661 "Анчар"

Абсолютным мировым рекордсменом по подводной скорости стала экспериментальная советская лодка К-162 проекта "Анчар", вооруженная противокорабельными крылатыми ракетами. Восемнадцатого декабря 1970-го во время испытаний экипажу удалось "раскочегарить" субмарину до 44,7 узла. Этот показатель не превзойден до сих пор. Платой за скорость стала запредельная шумность субмарины — на скоростях выше 35 узлов шумы в центральном посту лодки доходили до 100 децибел, что сравнимо со звуком автомобильного сигнала на расстоянии в пять-семь метров. Что уж говорить о том шуме, который "Анчар" производил вокруг себя! Из-за этого подводная лодка лишалась своего главного тактического свойства — скрытности. Другим минусом  изготовленного из титана инновационного корабля стала его баснословная стоимость. В итоге дальнейшее строительство "Анчаров" признали нецелесообразным. В 1984 году "Золотую рыбку", как ее прозвали на флоте, вывели из эксплуатации.

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