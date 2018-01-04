Путин внес изменения в состав Совбеза

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совбеза РФ нового полпреда в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева, а также исключении из совета бывшего полпреда Николая Цуканова, документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня подписания.

"Включить в состав Совета безопасности РФ в качестве члена этого совета Алексея Гордеева, полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе; исключить из совета Николая Цуканова", — говорится в документе.

Согласно указу, в новой редакции изложена должность Александра Беглова — "полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе".

В конце декабря президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Воронежской области Гордеева и назначил его полпредом в ЦФО. Также российский президент назначил бывшего калининградского губернатора (2010-2016) и президентского полпреда в Северо-Западном округе (2016-2017) Цуканова своим помощником по местному самоуправлению.