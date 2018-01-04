Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул Шанхай

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил неофициальный визит в Шанхай (КНР), сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.
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"В течение нескольких дней военные моряки Тихоокеанского флота гостили в военно-морской базе Усун, где совместно с военнослужащими ВМС НОАК провели ряд совместных спортивных состязаний. Российская делегация военных моряков нанесла визиты вежливости к командованию военно-морской базы Китая", — говорится в сообщении.
Для российских моряков организовали автобусные экскурсии по историческим местам и культурным достопримечательностям Шанхая.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает поход.