Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул Шанхай

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил неофициальный визит в Шанхай (КНР), сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

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Отряд кораблей ТОФ прибыл в Шанхай 2 января.

"В течение нескольких дней военные моряки Тихоокеанского флота гостили в военно-морской базе Усун, где совместно с военнослужащими ВМС НОАК провели ряд совместных спортивных состязаний. Российская делегация военных моряков нанесла визиты вежливости к командованию военно-морской базы Китая", — говорится в сообщении.

Для российских моряков организовали автобусные экскурсии по историческим местам и культурным достопримечательностям Шанхая.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает поход.