Экипажи Каспийской флотилии ликвидировали последствия "ядерного удара"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв – РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели на кораблях Каспийской флотилии плановое тактическое учение по ликвидации последствия применения условным противником оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"По легенде учения, во время перехода кораблей Каспийской флотилии из одного пункта базирования в другой аппаратурой радиационного и химического контроля было выявлено радиоактивное заражение местности. Подразделения РХБЗ были подняты по тревоге для проведения мероприятий по деактивации зараженных участков", — говорится в сообщении.

По сигналу "Радиационная опасность" экипажи кораблей начали отрабатывать нормативы по применению средств индивидуальной защиты, к которым относятся фильтрующие и изолирующие противогазы и комплекты защитной одежды, а также проходить дозиметрический контроль уровня радиации. Подразделения РХБЗ начали ликвидировать последствия применения противником оружия массового поражения путем специальной обработки корпуса и поверхностей корабля деактивационным средством.

Для предотвращения непосредственного воздействия поражающих факторов на личный состав все боевые посты и командные пункты герметизируются. Автоматически срабатывают устройства автоматического задраивания корабельных отверстий. Все корабли оборудуются стационарными средствами коллективной защиты личного состава, а также системами предотвращения заражения и специальной обработки.

На кораблях последствия оружия массового поражения в первую очередь ликвидируются силами экипажа под руководством командиров кораблей. В учениях были задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", а также малый ракетный корабль "Град Свияжск".