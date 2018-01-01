МЧС отчиталось о первых часах 2018 года

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Чрезвычайных ситуаций во время празднования Нового года в России не произошло.

"Дежурные смены Центров управления в кризисных ситуациях во всех субъектах РФ не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия в первые часы 2018 года", — доложили главе МЧС России Владимиру Пучкову на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. Он по традиции встречает Новый год и свой день рождения на рабочем месте.

Заслушав доклады, Пучков напомнил, что органы управления и подразделения МЧС с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности. Он попросил не расслабляться и отработать все праздничные и выходные дни на самом высоком уровне.

"Все мероприятия, связанные с празднованием Нового года, обеспечением безопасности туристов, профилактической работой, ставим на жесткий контроль", — подчеркнул Пучков.

Он также потребовал взять под контроль с учётом прогноза погоды все автомобильные дороги как федерального, так и регионального значения, и незамедлительно решать все вопросы, связанные с очисткой дорог от снега.

"В случае возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и других бедствий быстро и оперативно реагировать. Дополнительно проработайте все вопросы взаимодействия с подразделениями скорой медицинской помощи, охраны общественного порядка, коммунальных служб — всех, кто в эту новогоднюю ночь и в ближайшие дни будут выполнять оперативные задачи", — распорядился министр.

Особое внимание он обратил на устойчивую работу социальной инфраструктуры и объектов ЖКХ. "Все службы должны работать стабильно. Там, где будут происходить аварии, быстро и оперативно должны работать все аварийно-восстановительные бригады", — сказал Пучков.

В заключении он поздравил всех с Новым годом и сообщил, что МЧС России завершило 2017 год с позитивными показателями.