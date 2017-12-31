Осенний призыв: служба под поручительство и водительские права

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Осенний призыв 134 тысяч молодых граждан России на военную службу, который официально завершится под новогодний бой курантов, ознаменовался введением института поручителей за новобранцев с Северного Кавказа, возобновлением службы "срочников" на военных кораблях прибрежной зоны и возможностью быстрого получения водительских прав.
Осенний призыв назвали относительно малочисленным: количество новобранцев впервые было значительно уменьшено — до 134 тысяч человек (около 121 тысячи юношей были направлены в вооруженные силы).
Для сравнения, год назад вооруженные силы и другие российские государственные структуры, где предусмотрено прохождение военной службы, приняли 152 тысячи "срочников".
Он уточнил, что сегодня войска и силы укомплектованы на 95-100% профессиональными военными кадрами.
В обозримом будущем вооруженные силы вряд ли станут полностью контрактными. В соответствии с федеральными законами "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе", они комплектуются по смешанному принципу, что обеспечивает подготовку оптимально достаточного обученного мобилизационного людского ресурса.
Кавказские поручители
По информации первого замначальника главного организационно-мобилизационного управления российского генерального штаба Евгения Бурдинского, на всем российском Северном Кавказе введен институт поручителей за призывников, гарантирующих добросовестную службу подопечных.
Первые поручители появились в 2014 году в Чечне с возобновлением там — после 20-летнего перерыва — призыва на военную службу. За каждым чеченским призывником, по словам Бурдинского, есть поручитель из числа старейшин и государственных чиновников, который ручается, что новобранец будет достойно нести службу.
"Срочники" из Чечни, как правило, служат в войсках Южного военного округа. При этом все воинские части, дислоцированные в этой республике, исключительно контрактные.
Больные могут выздороветь
Больных в армию в последнее время стараются не брать. Так, в ходе "Осени-2017" Шойгу потребовал исключить призыв граждан со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами.
Впрочем, Государственная дума дала шанс стать солдатами и матросами людям, кардинально поправившим самочувствие, приняв в закон, который позволяет еще раз проверить здоровье ранее признанных негодными для службы по призыву.
"Законопроектом предлагается установить, что граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование", — сказано в пояснительной записке.
Роты особого назначения
Призывникам с высшим образованием с 2017 года предоставлена возможность выбора: пройти годичную "срочную" службу либо два года отслужить по контракту. Особо одаренных российское оборонное ведомство приглашает пройти отбор в научные роты, общая численность личного состава которых составляет более 700 человек.
Двенадцатого декабря со сборных пунктов по всей России состоялась отправка в эти подразделения более 350 призывников с дипломами о высшем образовании.
На кораблях "прибрежной зоны"
В начале "Осени-2017" пресс-служба Северного флота сообщила, что новобранцы, призванные на "срочную" службу, будут направлены на отдельные надводные корабли, которые не задействованы в выполнении дальних походов.
Ранее сообщалось, что, начиная с весеннего призыва 2017 года, на надводных кораблях и подлодках будут служить только военнослужащие по контракту. Как заявил в марте командующий Северным флотом Николай Евменов, на подводных лодках уже служат только контрактники — офицеры, мичманы, старшины и матросы, а отказ от использования призывников в составе экипажей подлодок привел к повышению качества службы и к снижению поломок и отказов техники.
"Срочников" распределили, в частности, на корабли Кольской флотилии разнородных сил и дивизии ракетных кораблей Северного флота.
За пределами Крыма
Призыв крымчан на военную службу в российсике вооруженные силы проводится третий год. До 2017 года они направлялись исключительно в воинские части, дислоцированные на полуострове.
Теперь призывники уезжают за пределы Крыма и служат преимущественно в войсках Западного и Южного военных округов, в Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках и Росгвардии.
В ходе осеннего призыва с территории полуострова на комплектование войск и сил были направлены 2,4 тысячи человек.
Юноши, прибывшие в войска и силы Южного военного округа, как сообщил командующий войсками округа Александр Дворников, смогут пройти обучение вождению грузовых автомобилей с первых дней службы и получить водительские права.
С целью внедрения этого новшества командованием воинских частей округа организовано тесное взаимодействие с представителями региональных отделений ДОСААФ.