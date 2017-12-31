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Безопасность

Осенний призыв: служба под поручительство и водительские права

02:5031.12.2017
05020
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкПризывники перед отправкой к месту службы. Архивное фотоПризывники перед отправкой к месту службы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Осенний призыв 134 тысяч молодых граждан России на военную службу, который официально завершится под новогодний бой курантов, ознаменовался введением института поручителей за новобранцев с Северного Кавказа, возобновлением службы "срочников" на военных кораблях прибрежной зоны и возможностью быстрого получения водительских прав.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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На 18 тысяч меньше

Осенний призыв назвали относительно малочисленным: количество новобранцев впервые было значительно уменьшено — до 134 тысяч человек (около 121 тысячи юношей были направлены в вооруженные силы).

Для сравнения, год назад вооруженные силы и другие российские государственные структуры, где предусмотрено прохождение военной службы, приняли 152 тысячи "срочников".

Малый ракетный корабль Тайфун проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе Пелла. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Как заявил на итоговом заседании коллегии российского военного ведомства 22 декабря министр обороны Сергей Шойгу, количество военнослужащих по призыву сократилось на 50 тысяч — с 290 до 240 тысяч человек, а численность контрактников увеличилось со 162 тысяч человек в 2012 году до 384 тысяч в настоящее время.

Он уточнил, что сегодня войска и силы укомплектованы на 95-100% профессиональными военными кадрами.

В обозримом будущем вооруженные силы вряд ли станут полностью контрактными. В соответствии с федеральными законами "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе", они комплектуются по смешанному принципу, что обеспечивает подготовку оптимально достаточного обученного мобилизационного людского ресурса.

Военнослужащие заряжают реактивную артиллерийскую установку Торнадо
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ранее президент Владимир Путин издал указ, увеличивший штатную численность вооруженных сил с 1 июля 2017 года (с учетом гражданского персонала) примерно на 13 тысяч человек — до 1,9 миллиона, включая 1 миллион военнослужащих.

Кавказские поручители

По информации первого замначальника главного организационно-мобилизационного управления российского генерального штаба Евгения Бурдинского, на всем российском Северном Кавказе введен институт поручителей за призывников, гарантирующих добросовестную службу подопечных.

Первые поручители появились в 2014 году в Чечне с возобновлением там — после 20-летнего перерыва — призыва на военную службу. За каждым чеченским призывником, по словам Бурдинского, есть поручитель из числа старейшин и государственных чиновников, который ручается, что новобранец будет достойно нести службу.

Военнослужащие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поручители также помогают решить проблему с направлением в армию очень желающих служить призывников сверх плана набора в регионе.

"Срочники" из Чечни, как правило, служат в войсках Южного военного округа. При этом все воинские части, дислоцированные в этой республике, исключительно контрактные.

Больные могут выздороветь

Больных в армию в последнее время стараются не брать. Так, в ходе "Осени-2017" Шойгу потребовал исключить призыв граждан со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами.

Впрочем, Государственная дума дала шанс стать солдатами и матросами людям, кардинально поправившим самочувствие, приняв в закон, который позволяет еще раз проверить здоровье ранее признанных негодными для службы по призыву.

"Законопроектом предлагается установить, что граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование", — сказано в пояснительной записке.

Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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В случае признания годным (или годным с незначительными ограничениями)  к военной службе бывший больной может стать в воинский строй.

Роты особого назначения

Призывникам с высшим образованием с 2017 года предоставлена возможность выбора: пройти годичную "срочную" службу либо два года отслужить по контракту. Особо одаренных российское оборонное ведомство приглашает пройти отбор в научные роты, общая численность личного состава которых составляет более 700 человек.

Двенадцатого декабря со сборных пунктов по всей России состоялась отправка в эти подразделения более 350 призывников с дипломами о высшем образовании.

В чем сила, брат?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В чем сила, брат?
Во время осенней призывной кампании были также пополнены спортивные роты — 180 профессиональных спортсменов были направлены служить в эти подразделения Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

На кораблях "прибрежной зоны"

В начале "Осени-2017" пресс-служба Северного флота сообщила, что новобранцы, призванные на "срочную" службу, будут направлены на отдельные надводные корабли, которые не задействованы в выполнении дальних походов.

Ранее сообщалось, что, начиная с весеннего призыва 2017 года, на надводных кораблях и подлодках будут служить только военнослужащие по контракту. Как заявил в марте командующий Северным флотом Николай Евменов, на подводных лодках уже служат только контрактники — офицеры, мичманы, старшины и матросы, а отказ от использования призывников в составе экипажей подлодок привел к повышению качества службы и к снижению поломок и отказов техники.

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Теперь желающие приобщиться к корабельной романтике вновь получили такую возможность — в прибрежных походах.

"Срочников" распределили, в частности, на корабли Кольской флотилии разнородных сил и дивизии ракетных кораблей Северного флота.

За пределами Крыма

Призыв крымчан на военную службу в российсике вооруженные силы проводится третий год. До 2017 года они направлялись исключительно в воинские части, дислоцированные на полуострове.

Теперь призывники уезжают за пределы Крыма и служат преимущественно в войсках Западного и Южного военных округов, в Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках и Росгвардии.

В ходе осеннего призыва с территории полуострова на комплектование войск и сил были направлены 2,4 тысячи человек.

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Юноши, прибывшие в войска и силы Южного военного округа, как сообщил командующий войсками округа Александр Дворников, смогут пройти обучение вождению грузовых автомобилей с первых дней службы и получить водительские права.

С целью внедрения этого новшества командованием воинских частей округа организовано тесное взаимодействие с представителями региональных отделений ДОСААФ.

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