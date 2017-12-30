Калибр имеет значение. Самое мощное стрелковое оружие

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Крупнокалиберное стрелковое оружие по праву считается одним из самых солидных "аргументов" воюющих сторон на поле боя. Большой вес, сильная отдача, мощный патрон и внушительные габариты — далеко не каждый бронежилет выдержит прямое попадание из "карманной артиллерии" современного пехотинца. Освоить эти суперстволы может только умелый боец. РИА Новости публикует подборку самого убойного крупнокалиберного стрелкового оружия стран мира.

Пистолет на медведя

Израильский пистолет Desert Eagle калибра.50 хорошо знаком всем тем, кто увлечен западными кинобоевиками и компьютерными играми. Эта огромная, угловатая пушка устрашающего вида в любительских кругах пользуется репутацией супероружия. Главным образом из-за мощного патрона.50 Action Express (12,7x32,6 миллиметра), который считается одним из самых "убойных" пистолетных боеприпасов в мире. Он имеет тяжелую 20-граммовую тупоконечную пулю с огромным останавливающим действием. С "Пустынным орлом" можно, грубо говоря, в одиночку выходить на медведя. Да и против человека, защищенного тяжелым бронежилетом, он может сгодиться — если пуля и не пробьет стальную пластину, то ребра точно переломает.

Впрочем, по-настоящему широкого распространения в силовых структурах Desert Eagle получить не смог. Во-первых, этот пистолет слишком тяжелый. Даже "пустой" он весит около двух килограммов, из-за чего его сложно удерживать правильно. Во-вторых, каждый выстрел сопровождается чудовищной отдачей — при недостаточно крепком хвате пистолет запросто может заехать неудачливому стрелку по физиономии. В-третьих, пятидесятый "Орел" слишком громоздкий — длина его ствола превышает 25 сантиметров. Эти и ряд других недостатков стали причиной того, что красивый и мощный пистолет так и не был принят на вооружение в качестве армейского оружия. Тем не менее Desert Eagle используют спецподразделения ряда стран, такие как польский GROM и португальская Grupo de Operações Especiais.

Убойный мини-пулемет

Компактный пистолет-пулемет UMP от немецкого концерна Heckler & Koch выпускается в трех вариантах — под разные патроны. Самый мощный — UMP 45 — снаряжается боеприпасом.45 ACP (11,43х23 миллиметра). Он сочетает высокое останавливающее действие пули, умеренную отдачу и высокую кучность стрельбы. UMP 45 имеет внушительную скорострельность — около 600 выстрелов в минуту, а в снаряженном состоянии весит сравнительно немного — 2,5 килограмма. Дальность стрельбы — стандартная для пистолетов-пулеметов дистанция в 100-150 метров.

UMP 45 используется главным образом полицейскими спецподразделениями ряда стран. Патрон 45. ACP имеет хорошее останавливающее, но довольно слабое пробивное действие. Поэтому стрелять по хорошо защищенными целям из этого пистолета-пулемета малоэффективно. В то же время UMP идеально подходит для боя в городских условиях или на зданиях — небольшой вес, скромные габариты и широкие возможности для "тюнинга" делают его незаменимым при работе в тесных помещениях.

Автомат для "зачистки"

Российский крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12, разработанный в тульском ЦКИБ СОО, был принят на вооружение спецназа ФСБ в 2011-м. Большая часть информации о конструкции и опыте боевого применения этого оружия держится в секрете (как, впрочем, и данные о многих других эксклюзивных стволах "Альфы" и "Вымпела"). Но даже того, что известно, хватает, чтобы заявить: АШ-12 — настоящий "чистильщик" помещений. Специально под это оружие был разработан винтовочный патрон СЦ-130 (12,7х55 миллиметров) весом около 50 граммов с несколькими типами пуль: бронебойной с выступающим сердечником, оболочечной, двупульной с тандемным размещением пуль и др. Именно за счет высокого останавливающего действия боеприпаса автомат АШ-12 является высокоэффективным оружием ближнего боя.

Сам автомат построен по схеме "булл-пап", при которой спусковой крючок и пистолетная рукоять вынесены вперед и расположены перед магазином и ударным механизмом. Такая схема позволила сделать оружие компактнее и точнее при стрельбе очередями. А огонь АШ-12 ведет быстро — до 650 выстрелов в минуту. Снаряжается автомат коробчатыми магазинами на 10 и 20 патронов — немного, но для ближнего боя хватает. К недостаткам оружия можно отнести его большой вес — шесть килограммов, а также внушительные габариты — более метра в длину.

Пушка с оптическим прицелом

Мировой рынок крупнокалиберных снайперских винтовок достаточно обширен и насчитывает десятки достойных представительниц. Однако не каждая из них может похвастаться таким же серьезным патроном, как южноафриканская Truvelo SR (20х110 миллиметров). Изначально этот боеприпас, созданный в Испании в 30-х годах прошлого века, использовался для стрельбы из зенитно-артиллерийских установок — то есть, по сути, являлся не патроном, а снарядом. Оружейники из ЮАР смогли "подогнать" под него индивидуальное оружие снайпера.

Умелый стрелок с Truvelo SR 20х110 mm может поразить цель на дистанции в два километра. Мощный патрон-снаряд пробивает любой из существующих бронежилетов и способен вывести из строя даже БТР. Впрочем, снайперу придется мириться и с недостатками этой мини-пушки. Во-первых, SR — однозарядная винтовка. Быстро поразить цель несколькими выстрелами из нее не удастся. Во-вторых, весит это оружие аж 25 килограммов, при этом стрелку (или его напарнику) нужно тащить на себе не только "ствол", но и 10-килограммовую треногу, на которую крепится сама винтовка. В-третьих, SR слишком громоздкая — почти два метра в длину. В рейд по тылам такую "дуру" не возьмешь. Впрочем, в обороне такая винтовка может серьезно ослабить боевой дух наступающего противника.

Мечта пулеметчика

Крупнокалиберный пулемет "Корд" на сегодняшний день является одним из самых весомых "аргументов" российской пехоты против легкобронированной техники и солдат любого вероятного противника. Это оружие было создано в 90-х годах как замена хорошо зарекомендовавшему себя в Афганистане НСВ "Утес". "Корд" значительно легче, точнее и компактнее. Для своей "весовой категории" — вообще пушинка. Тело пулемета весит 25 килограммов, лента на 50 патронов (12,7х108 миллиметров) — 7,7 килограммов. Кроме того, оружие может применяться с сошек (семь килограммов) или со станка-треноги (16 килограммов). Для сравнения — знаменитый американский Browning M2 (12,7х99 миллиметров), стоящий на вооружении армии США с 1933 года, весит вместе со станиной около 60 килограммов.

"Корд" предназначен для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, уничтожения живой силы противника на дальностях до 1500-2000 метров и поражения воздушных целей на наклонных дальностях до полутора километров. Для удобства пулеметчика и повышения точности стрельбы оружие может оснащаться оптическим или ночным прицелами. Кроме пехотного варианта, существует и танковый. Он устанавливается в зенитной турели на башне Т-90.