В Минобороны рассказали о структуре бюджета Вооруженных сил

Военнослужащие на полигоне Луга в Ленинградской области. Архивное фото

Военнослужащие на полигоне Луга в Ленинградской области. Архивное фото

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Расходы на содержание Вооруженных сил (ВС) РФ составляют 40% бюджета Минобороны, на расходы на оснащение армии приходится, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

"Первые (расходы на содержание — ред.) составляют 40% бюджета, вторые (расходы на оснащение — ред.) — 60%", — сказала она.

"Расходы на национальную оборону не равны расходам на содержание армии", — подчеркнула замминистра. Она сообщила, что в 2016 и 2017 годах расходы на оснащение превосходили расходы на содержание армии.

Говоря про 2018 год, Шевцова отметила, что эта тенденция сохранится — "1,5 триллиона — расходы на переоснащение, 1,3 триллиона — расходы на содержание".

Она подчеркнула, что расходы на оснащение — "это большие инвестиции в наш оборонно-промышленный комплекс, которые имеют мультипликативный эффект".

В частности, по словам Шевцовой, по разделу "расходы на оснащение ВС" с 2015 года налоговые платежи предприятий оборонно-промышленного комплекса в местные и региональные бюджеты составили 481 миллиард рублей, на заработную плату — 444 миллиарда рублей".