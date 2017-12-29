В Минобороны рассказали о структуре бюджета Вооруженных сил

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Расходы на содержание Вооруженных сил (ВС) РФ составляют 40% бюджета Минобороны, на расходы на оснащение армии приходится, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
"Расходы на национальную оборону не равны расходам на содержание армии", — подчеркнула замминистра. Она сообщила, что в 2016 и 2017 годах расходы на оснащение превосходили расходы на содержание армии.
Говоря про 2018 год, Шевцова отметила, что эта тенденция сохранится — "1,5 триллиона — расходы на переоснащение, 1,3 триллиона — расходы на содержание".
В частности, по словам Шевцовой, по разделу "расходы на оснащение ВС" с 2015 года налоговые платежи предприятий оборонно-промышленного комплекса в местные и региональные бюджеты составили 481 миллиард рублей, на заработную плату — 444 миллиарда рублей".