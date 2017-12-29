Береты цвета крови: почему спецназу "Витязь" доверяют самые сложные задачи

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. Карабах, Фергана, Чечня, Южная Осетия — отряд спецназначения "Витязь" привлекался к наведению порядка практически во всех горячих точках позднего СССР и современной России. В пятницу исполняется 40 лет со дня принятия решения о создании первого подразделения спецназа в структуре Министерства внутренних дел. О прошлом и настоящем "витязей" — в материале РИА Новости.
Профессия защищать
Спецподразделение в составе МВД СССР формировалось в рамках подготовки к Олимпиаде-80. В памяти мирового сообщества еще были свежи кошмарные события мюнхенской Олимпиады 1972 года, где в результате теракта погибли 11 членов израильской сборной. Жертвы стали следствием в том числе непрофессиональных действий немецкой полиции — в ее структуре не было специальных подразделений по борьбе c терроризмом.
"В спецназе этот цвет всегда воспринимали как цвет крови, и именно такой смысл в него вкладывали отцы-основатели спецназовского движения, — рассказал РИА Новости президент Ассоциации ветеранов спецназа "Братство краповых беретов "Витязь" Александр Бугаев. — Когда отряд только создавался, мы, молодые офицеры, мечтали туда попасть, хотя сделать это было весьма непросто".
Краповый берет позже распространится и на другие подразделения специального назначения МВД. По инициативе командира "Витязя", Героя России Сергея Лысюка он станет высшей формой отличия спецназа. До сих пор право на ношение крапового берета можно получить только после прохождения жестких квалификационных испытаний.
Первой боевой операцией отряда станет участие в подавлении беспорядков в Северной Осетии в октябре 1981 года. Спустя два месяца "витязи" совместно с группой "А" КГБ СССР проведут успешную операцию по освобождению заложников, захваченных в городе Сарапуле Удмуртской АССР. В 1986-м "Витязь" участвовал в освобождении пассажиров захваченного террористами самолета Ту-134 в аэропорту Уфы. Штурм длился всего восемь секунд, а из более чем 80 захваченных пассажиров и членов экипажа погиб только один человек. Но по-настоящему горячая пора наступила для подразделения в конце 1980-х, когда по окраинам страны заполыхали пожары этнических конфликтов.
Лихие 90-е
"Самым серьезным испытанием для спецназа Внутренних войск МВД в то время стали события в Нагорном Карабахе, — вспоминает Александр Бугаев. — Регион представлял собой огромную нарывную болячку. Спецназ участвовал в разоружении незаконных вооруженных формирований, сопровождении колонн, дежурстве на блокпостах, вместе с местными правоохранительными органами задерживал преступников. Словом, действовал так, как это и положено спецназу".
В 2008 году отряд "Витязь" после слияния с отрядом "Русь" был преобразован в 604-й Центр специального назначения внутренних войск МВД России. Спецназ МВД получил новые возможности: в центре сформированы подразделения по минно-подрывному делу, парашютной, альпинистской и водолазной подготовке. У спецназа даже есть своя авиация — беспилотные аппараты и парапланы. В 2016 году 604-й Центр "Витязь" вошел в состав Росгвардии. Ветераны спецназа уверены: несмотря на все испытания, которые выпали на долю отряда, "витязям" удалось сохранить все лучшее, заложенное его основателями еще в конце 1970-х.
"Традиции и боевой опыт "Витязя", безусловно, сохранены, — уверен Бугаев. — Есть люди, которые передают их молодежи. А если есть преемственность поколений, то все у нас будет нормально".