Береты цвета крови: почему спецназу "Витязь" доверяют самые сложные задачи

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. Карабах, Фергана, Чечня, Южная Осетия — отряд спецназначения "Витязь" привлекался к наведению порядка практически во всех горячих точках позднего СССР и современной России. В пятницу исполняется 40 лет со дня принятия решения о создании первого подразделения спецназа в структуре Министерства внутренних дел. О прошлом и настоящем "витязей" — в материале РИА Новости.

Профессия защищать

Спецподразделение в составе МВД СССР формировалось в рамках подготовки к Олимпиаде-80. В памяти мирового сообщества еще были свежи кошмарные события мюнхенской Олимпиады 1972 года, где в результате теракта погибли 11 членов израильской сборной. Жертвы стали следствием в том числе непрофессиональных действий немецкой полиции — в ее структуре не было специальных подразделений по борьбе c терроризмом.

Первый отряд спецназа МВД создавался на базе Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН). Численность подразделения, которое именовалось Учебной ротой специального назначения (УРСН), составляла чуть более 100 человек. Главными требованиями к будущим спецназовцам стали отличные физические данные и высокая психологическая устойчивость. Упор в боевой подготовке делался в первую очередь на отработку действий по освобождению заложников. В 1978 году отряд обрел свой главный символ — краповый берет. Цвет берета соответствовал цвету погон Внутренних войск, хотя сами спецназовцы вкладывают в него особый смысл.

"В спецназе этот цвет всегда воспринимали как цвет крови, и именно такой смысл в него вкладывали отцы-основатели спецназовского движения, — рассказал РИА Новости президент Ассоциации ветеранов спецназа "Братство краповых беретов "Витязь" Александр Бугаев. — Когда отряд только создавался, мы, молодые офицеры, мечтали туда попасть, хотя сделать это было весьма непросто".

Краповый берет позже распространится и на другие подразделения специального назначения МВД. По инициативе командира "Витязя", Героя России Сергея Лысюка он станет высшей формой отличия спецназа. До сих пор право на ношение крапового берета можно получить только после прохождения жестких квалификационных испытаний.

Первой боевой операцией отряда станет участие в подавлении беспорядков в Северной Осетии в октябре 1981 года. Спустя два месяца "витязи" совместно с группой "А" КГБ СССР проведут успешную операцию по освобождению заложников, захваченных в городе Сарапуле Удмуртской АССР. В 1986-м "Витязь" участвовал в освобождении пассажиров захваченного террористами самолета Ту-134 в аэропорту Уфы. Штурм длился всего восемь секунд, а из более чем 80 захваченных пассажиров и членов экипажа погиб только один человек. Но по-настоящему горячая пора наступила для подразделения в конце 1980-х, когда по окраинам страны заполыхали пожары этнических конфликтов.

Лихие 90-е

"Самым серьезным испытанием для спецназа Внутренних войск МВД в то время стали события в Нагорном Карабахе, — вспоминает Александр Бугаев. — Регион представлял собой огромную нарывную болячку. Спецназ участвовал в разоружении незаконных вооруженных формирований, сопровождении колонн, дежурстве на блокпостах, вместе с местными правоохранительными органами задерживал преступников. Словом, действовал так, как это и положено спецназу".

На фоне этих событий в 1989 году спецназ МВД значительно усилили. Учебная рота специального назначения была преобразована в батальон, а позже на его базе был создан отряд специального назначения "Витязь". После развала СССР главной точкой командировок для спецназа станет Северный Кавказ. Из десяти "витязей", ставших Героями России, восемь удостоены высшей государственной награды за подвиги, совершенные в Чечне и Дагестане, четверо из них посмертно. Среди крупных операций — участие в штурме села Первомайского, деблокирование окруженного боевиками отряда спецназа "Росич" под Бамутом. Самым тяжелым для отряда стал бой на высоте 541,9 в Ножай-Юртовском районе Чечни, в ходе столкновения с боевиками в мае 1995 года погибли четыре спецназовца, восемь были ранены.

В 2008 году отряд "Витязь" после слияния с отрядом "Русь" был преобразован в 604-й Центр специального назначения внутренних войск МВД России. Спецназ МВД получил новые возможности: в центре сформированы подразделения по минно-подрывному делу, парашютной, альпинистской и водолазной подготовке. У спецназа даже есть своя авиация — беспилотные аппараты и парапланы. В 2016 году 604-й Центр "Витязь" вошел в состав Росгвардии. Ветераны спецназа уверены: несмотря на все испытания, которые выпали на долю отряда, "витязям" удалось сохранить все лучшее, заложенное его основателями еще в конце 1970-х.

"Традиции и боевой опыт "Витязя", безусловно, сохранены, — уверен Бугаев. — Есть люди, которые передают их молодежи. А если есть преемственность поколений, то все у нас будет нормально".