Под Калининградом прошла тренировка сил антитеррора Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 28 дек — РИА Новости. Тренировка сил антитеррора Балтийского флота, участие в которой приняли около 300 военнослужащих и 30 единиц спецтехники, состоялась в Калининградской области, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В ходе проведения мероприятий на практике были отработаны различные антитеррористические сценарии, проверены оперативные службы и подразделения флота, их укомплектованность, экипировка, оснащение и обеспечение. На одном из флотских полигонов с подразделениями антитеррора были проведены боевые стрельбы из стрелкового оружия", — сообщил Мартов.

По замыслу командования флотом, условная террористическая группа была обнаружена в одном из районов области. По оперативной информации, целью условного противника должны были стать важные инфраструктурные объекты одного из районных центров.

Для противодействия террористам были задействованы специально сформированные подразделения из нескольких частей флота, которые выдвинулись в заданный район и блокировали неприятеля в лесном массиве. Условные боевики оказали вооруженное сопротивление, пытались прорваться, но попытку отразили огнем группы антитеррора.