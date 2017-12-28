Москва направила на военную службу в 2017 году около 13 тысяч новобранцев

Новобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке у военного комиссариата города Грозного перед отправкой на военную службу. Архивное фото

Новобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке у военного комиссариата города Грозного перед отправкой на военную службу. Архивное фото

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Военкоматы российской столицы в 2017 году направили для прохождения военной службы в Вооруженные силы и другие силовые структуры РФ около 13 тысяч молодых людей, сообщила в четверг РИА Новости представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Юлия Лексина.

Каждый второй призванный на военную службу житель столицы имеет высшее или среднее профильное образование.

"В 2017 году весенний и осенний призывы в Москве прошли без нарушений. Около 13 тысяч москвичей призваны на военную службу", — сказала Лексина, отметив, что среди них 100 человек — наиболее одаренные выпускники ведущих вузов столицы — направлены в научные роты.

По ее словам, большинство столичных призывников служат в воинских частях и соединениях, дислоцирующихся на территории Центрального федерального округа.

"Правительство Москвы уделяет большое внимание вопросам подготовки москвичей к военной службе. В частности, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции оказывает всестороннюю помощь военному комиссариату, контролируя ход призывной кампании в городе", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента Владимир Черников, слова которого процитировала Лексина.