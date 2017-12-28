Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия намерена и в дальнейшем совершенствовать боевую технику и потенциал Вооруженных сил РФ, которые являются основой для независимости страны, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии.

"Мы намерены и дальше совершенствовать Вооруженные силы, их боевой технический потенциал, строить армию нового поколения, развивать систему специальных гарантий военнослужащих, их семей и военных пенсионеров. Это наш безусловный приоритет, потому что Вооруженные силы — основа независимости и безопасности России", — сказал глава государства.