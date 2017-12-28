Россия передала Казахстану новые Су-30СМ

АЛМА-АТА, 28 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Казахстана пополнили свой парк боевых самолетов новыми современными сверхманевренными истребителями Су-30СМ в рамках военно-технического сотрудничества между республикой и Российской Федерацией, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

"Самолеты Су-30СМ относятся к поколению "4++" и по своим летным и тактико-техническим характеристикам вплотную приближены к самолетам пятого поколения, которые в сфере авиастроения находятся на вершине мирового научно-технического прогресса", — говорится в сообщении.

Информация о количестве прибывших в страну истребителей не приводится.

В пресс-релизе подчеркивается, что самолеты Су-30СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. "Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, за годы эксплуатации самолеты Су-30СМ показали себя с наилучшей стороны, они принимали участие в различных международных учениях, таких как "Мирная миссия", "Взаимодействие", "Чистое небо", "Нерушимое братство", "Степной орел" проводимых в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и под эгидой НАТО.

"На этих типах самолетов применены передовые технологии… Современное вооружение, которое может нести на себе самолет, увеличилось в два раза. Самолет может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы", — отметил командир войсковой части 21751 полковник Аскар Избасов, слова которого приводятся в пресс-релизе.