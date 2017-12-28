Россия передала Казахстану новые Су-30СМ

АЛМА-АТА, 28 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Казахстана пополнили свой парк боевых самолетов новыми современными сверхманевренными истребителями Су-30СМ в рамках военно-технического сотрудничества между республикой и Российской Федерацией, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.
Информация о количестве прибывших в страну истребителей не приводится.
В пресс-релизе подчеркивается, что самолеты Су-30СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. "Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях", — говорится в сообщении.
"На этих типах самолетов применены передовые технологии… Современное вооружение, которое может нести на себе самолет, увеличилось в два раза. Самолет может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы", — отметил командир войсковой части 21751 полковник Аскар Избасов, слова которого приводятся в пресс-релизе.