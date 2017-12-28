Вертолетчики ЮВО распознали "противника" на земле с помощью спецсистемы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек – РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-35 авиаполка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, в ходе учений отработали навыки распознавания условного противника на земле с помощью спецсистемы, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Также в ходе полетов на предельно малых высотах пилоты скрытно обходили средства ПВО условного противника, используя особенности рельефа местности. К учебно-тренировочным полетам допущены летчики первого и второго класса с общим налетом не менее 500 часов.