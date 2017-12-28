Снайперы из ЦВО провели масштабные учения

САМАРА, 28 дек — РИА Новости. Масштабные учения снайперов ЦВО прошли в регионах Урала, Поволжья и Сибири, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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По данным пресс-службы ЦВО, в учениях были задействованы более 500 военнослужащих. По замыслу маневров, снайперским группам нужно было совершить марши на окраины населенных пунктов, занять там выгодные позиции в многоэтажных домах, провести разведку местности, маскировку своих позиций и создать ложные укрытия снайперов. Закончились учения одиночными и групповыми стрельбами по целям на расстояниях до 900 метров.
Практические действия проходили в дневное и ночное время. Военнослужащие также учились проводить длительные засады, заблаговременно создавать пути отхода.