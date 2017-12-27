Корветы Балтфлота выполнили условные ракетные пуски в Средиземном море

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Экипажи корветов Балтийского флота "Сообразительный" и "Бойкий" выполнили условные ракетные пуски по морским целям в Средиземном море, сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"Корабли провели электронные ракетные пуски по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Ракетная стрельба выполнялась двумя кораблями одновременно с использованием главного ударного оружия корветов — противокорабельного ракетного комплекса "Уран". После выполнения задачи корабли отработали элементы совместного маневрирования и провели ряд корабельных учений: по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне", — сказал он.

Экипажи также отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности, а также пополнили корабельные запасы от научного исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский", накануне вошедшего в акваторию Средиземного моря в рамках океанографического похода.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола" покинул Балтийск 14 октября и вышел в дальний поход. За это время кораблями пройдено более 30000 морских миль.