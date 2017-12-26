ФСБ определит порядок обмена данными о кибератаках с зарубежными партнерами

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Субъекты критической информационной инфраструктуры РФ в течение суток после совершения попыток кибератак на них будут сообщать об этом иностранным организациям, работающим в области реагирования на компьютерные инциденты, чтобы те своевременно приняли меры безопасности, соответствующий проект приказа ФСБ РФ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных актов.
"Обмен информацией о компьютерных инцидентах осуществляется в сроки, достаточные для своевременного проведения мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, но, как правило, не позднее 24 часов с момента обнаружения компьютерного инцидента", — говорится в проекте приказа.
Ранее президент России Владимир Путин возложил на ФСБ обеспечение системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий атак на информационные ресурсы РФ.