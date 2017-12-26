ФСБ определит порядок обмена данными о кибератаках с зарубежными партнерами

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Субъекты критической информационной инфраструктуры РФ в течение суток после совершения попыток кибератак на них будут сообщать об этом иностранным организациям, работающим в области реагирования на компьютерные инциденты, чтобы те своевременно приняли меры безопасности, соответствующий проект приказа ФСБ РФ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных актов.

Предлагаемый документ определяет порядок обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры РФ и уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты.

"Обмен информацией о компьютерных инцидентах осуществляется в сроки, достаточные для своевременного проведения мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, но, как правило, не позднее 24 часов с момента обнаружения компьютерного инцидента", — говорится в проекте приказа.

Ранее президент России Владимир Путин возложил на ФСБ обеспечение системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий атак на информационные ресурсы РФ.