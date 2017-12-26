Росгвардия опровергла слухи об увеличении штата в преддверии выборов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Росгвардия не планирует увеличивать штат сотрудников в преддверии выборов президента и чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам во вторник первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов.

"Никакого увеличения штатной численности сотрудников Росгвардии для обеспечения безопасности на выборах президента в 2018 году и чемпионата мира по футболу не планируется", — сказал Меликов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения.

По его словам, в Росгвардии готовятся, что предвыборную кампанию будут сопровождать "различного рода общественные акции", которые могут стать целями атак террористов.

"Будет усилена охрана общественного порядка на избирательных участках, в местах проведения массовых мероприятий — не только 18 марта, но и в преддверии. Мы предполагаем, что предвыборная кампания будет построена, в том числе, и на проведении различного рода общественных акций, которые, к сожалению, могут являться объектами террористических атак", — сказал Меликов.