Совбез отметил снижение количества терактов в России в десять раз

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уровень террористической активности в России с 2010 года сократился более чем в 30 раз, количество терактов снизилось в 10 раз, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Опыт борьбы с терроризмом на рубеже веков потребовал создания качественно новой общегосударственной системы противодействия этому явлению. И она оказалось эффективной", — сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Так, с 2010 года террористическая активность в Российской Федерации сократилась более чем в 30 раз (с 779 преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году). Количество терактов снизилось в 10 раз", — сказал Патрушев.

"Вместе с тем в 2017 году в России предотвращено 23 крупных теракта и свыше 60 преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 56 законспирированных ячеек. Это говорит о том, что отдельные проявления террористической активности в стране остаются, но они имеют свои корни за рубежом", — отметил секретарь СБ РФ.