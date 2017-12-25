МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил членов общественного совета при военном ведомстве посмотреть на первые полеты курсанток Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Он считает, что из девушек "получатся хорошие летчицы, уровня наших известных ныне депутатов Героев Советского Союза".
Также Шойгу поблагодарил членов совета за плодотворную работу в 2017 году.
Первый в истории Краснодарского военного авиационного училища прием девушек-курсантов прошел в сентябре. В училище зачислили 16 девушек, показавших лучшие результаты на вступительных испытаниях.