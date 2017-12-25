МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил членов общественного совета при военном ведомстве посмотреть на первые полеты курсанток Краснодарского высшего военного авиационного училища.

"Я хотел бы пригласить на первые полеты членов общественного совета, чтобы поддержать этих девчонок азартных, дерзких", — сказал Шойгу на пленарном заседании совета.

Он считает, что из девушек "получатся хорошие летчицы, уровня наших известных ныне депутатов Героев Советского Союза".

Также Шойгу поблагодарил членов совета за плодотворную работу в 2017 году.

Первый в истории Краснодарского военного авиационного училища прием девушек-курсантов прошел в сентябре. В училище зачислили 16 девушек, показавших лучшие результаты на вступительных испытаниях.