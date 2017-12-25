На Камчатке летчики-истребители ТОФ "отразили" удар условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Летчики-истребители авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе проверки сил противовоздушной обороны на Камчатке отразили условный удар крылатыми ракетами, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ.

"В роли противника выступил сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 дальней авиации ВКС России, который осуществил пуски крылатыми ракетами по полигону Кура (полуостров Камчатка). Для отражения массированного ракетного удара по тревоге были подняты экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ, дислоцированной в Камчатском крае", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи МиГ-31 обнаружили, захватили и успешно уничтожили цели ракетами воздух-воздух.