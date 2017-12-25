Под Волгоградом экипажи Су-24М "уничтожили" лагерь условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек – РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-24М смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) прицельным бомбометанием уничтожили базовый лагерь условного противника в ходе учения на полигоне Прудбой под Волгоградом, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Учебно-тренировочные полеты являются одним из этапов летной подготовки, в ходе которых экипажи повышают групповую слетанность на малой высоте, навыки пилотирования в выполнении боевого маневрирования, маневра "горка" после нанесения условного авиаудара, имитации выхода на боевой путь, прохода по боевому пути с имитацией боевого маневрирования.
К полетам был привлечен весь инженерно-технический и летный состав, а также около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.