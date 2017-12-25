МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Полутораметровая труба цвета хаки, компактный прицельный механизм и ремень через плечо. Это, на первый взгляд, несложное устройство за спиной пехотинца таит в себе смертельную угрозу для пилотов самолетов и вертолетов, действующих на высотах ниже 4,5 тысячи метров.

Карманная ПВО

Уйти от "сорвавшейся с поводка" ракеты новейшего российского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) 9К333 "Верба" практически невозможно — она не реагирует на тепловые ловушки и прочие хитрости, а как привязанная преследует главную цель. До тех пор пока не достанет и не уничтожит. О том, на что способен уникальный комплекс, — в материале РИА Новости.

Первые ПЗРК появились в 1960-х и сразу стали врагом номер один для пилотов, приспособившихся укрываться от дальнобойных зенитных ракет на малых высотах. Заметить замаскированного в складках местности "человека с трубой" из кабины самолета или вертолета практически невозможно, при этом, в отличие от пулеметов и пушек, единственное удачное попадание небольшой ракеты может одним махом "приземлить" даже крупный летательный аппарат. В случае с ПЗРК не нужно тратить драгоценное время на развертывание, заряжание и установку. Навел, выстрелил, забыл.

Особого успеха в разработке принципиально нового на тот момент оружия ПВО удалось добиться советским конструкторам. Командование поручило в сжатые сроки создать максимально недорогой и компактный комплекс, подходящий для эффективного прикрытия сухопутных частей и подразделений с воздуха без лишней возни. Задача стояла нетривиальная: сделать систему, годную для борьбы со всеми типами воздушных целей на высотах до 1,5 километра и на дальности до трех. Ракета должна была гарантированно поражать самолеты навстречу и вдогонку. Обязательное условие — возможность ведения огня одним человеком, причем с неподготовленной позиции.

Так родился первый советский ПЗРК 9К32 "Стрела-2", устроивший настоящую революцию в развитии средств ПВО. Комплекс, принятый на вооружение в 1967-м, включал в себя пусковую трубу, ракету с планером "утка" и двигательной установкой, наземный блок питания, переносной пассивный радиопеленгатор и наземный радиозапросчик, а также средства техобслуживания.

Шок, ужас и полное непонимание происходящего — именно так можно охарактеризовать эмоции израильских пилотов, которым "посчастливилось" первыми попасть под град русских "Стрел" во время Арабо-израильского конфликта. В первой же воздушной атаке было сбито 30 процентов самолетов, после чего ВВС Израиля решили приостановить налеты на несколько дней.

От "Стрелы" до "Вербы"

Затем была усовершенствованная и более помехозащищенная "Стрела-3", потом 9К38 "Игла", которую тоже несколько раз модернизировали, и вот теперь ей на смену пришла "Верба". Точный, чувствительный и устойчивый к помехам комплекс четко разделяет самолеты на "свои" и "чужие" и бьет без промаха, не реагируя на тепловые ловушки и другие помехи. С помощью "Вербы" пехотинец может в одиночку "снять" с неба самые разные летательные аппараты, начиная с ударных вертолетов и самолетов и заканчивая крылатыми ракетами. Диапазон дистанций и высот уже не тот, что был у первых "Стрел", а соизмерим с показателями более серьезных систем войсковой ПВО.

Твердотопливная ракета нового ПЗРК играючи достает цели на высотах до 4,5 тысячи метров и на дальности до 6,5 километра. Фактически это полностью перекрывает высотный диапазон работы фронтовой авиации — штурмовики, тактические бомбардировщики и вертолеты можно "укладывать" прямо из окопа. В этом смысле "Верба" существенно превосходит не только "Иглу-С", но и зарубежные аналоги, в том числе знаменитый американский FIM-92 "Стингер". Для сравнения: "Игла-С" берет воздушные цели на высотах до 3,5 километра, а "Стингер" — до 3,8. Кроме того, нижняя граница высоты захвата цели для "Стингера" — 180 метров, а "Верба" начинает работать уже с десяти. В комплекте поставляется компактная РЛС, устойчивая к помехам. Станция "видит" воздушные цели на удалении до 80 километров.

Автоматизированная система управления учитывает скорость и направление полета самолетов или крылатых ракет и распределяет их между зенитчиками, местоположение каждого из которых на местности определяется по ГЛОНАСС. Бойцы обладают точными векторами для стрельбы. Интересно, что "Верба" через тактический комплекс "Барнаул-Т" интегрируется в общую систему ПВО и может получать информацию о воздушных целях, которые "ведут" большие радары.

Разборчивая невеста

Высокой чувствительностью и "избирательностью" к типам целей ракета "Вербы" обязана фирменной трехспектральной головке самонаведения, "зрение" которой работает в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Ракета еще на подлете способна отличить самолет или вертолет от выпущенной им тепловой "ловушки" и сделать правильный выбор.

Как и многие другие аналогичные ЗРК, "Верба" может не только работать "с плеча", но и устанавливается на корабли и ударные вертолеты в качестве вспомогательного противовоздушного средства. Важное новшество — комплекс гораздо проще в обслуживании, чем "Игла". Ее уже не надо "морозить" — новая конструкция головки самонаведения не требует охлаждать ее азотом. Изготовка к стрельбе занимает считаные секунды с момента обнаружения цели.

"Вербу" начали поставлять в войска относительно недавно, комплектами и партиями. Так, буквально на днях очередной бригадный комплект новейшего ПЗРК поступил в мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Алтайском крае. Как считают военные, новые комплексы обеспечат надежное прикрытие войсковых подразделений не только от атак авиации, но и от массовых налетов крылатых ракет. Кроме того, сейчас на вооружении зенитных отделений, зенитных ракетных взводов и батарей в составе зенитных дивизионов, а также других подразделений Вооруженных сил России стоят тысячи комплексов семейства "Игла", среди которых есть как ранние модификации, так и продвинутые с индексом "С".