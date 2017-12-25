МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Полутораметровая труба цвета хаки, компактный прицельный механизм и ремень через плечо. Это, на первый взгляд, несложное устройство за спиной пехотинца таит в себе смертельную угрозу для пилотов самолетов и вертолетов, действующих на высотах ниже 4,5 тысячи метров.
Карманная ПВО
Первые ПЗРК появились в 1960-х и сразу стали врагом номер один для пилотов, приспособившихся укрываться от дальнобойных зенитных ракет на малых высотах. Заметить замаскированного в складках местности "человека с трубой" из кабины самолета или вертолета практически невозможно, при этом, в отличие от пулеметов и пушек, единственное удачное попадание небольшой ракеты может одним махом "приземлить" даже крупный летательный аппарат. В случае с ПЗРК не нужно тратить драгоценное время на развертывание, заряжание и установку. Навел, выстрелил, забыл.
Так родился первый советский ПЗРК 9К32 "Стрела-2", устроивший настоящую революцию в развитии средств ПВО. Комплекс, принятый на вооружение в 1967-м, включал в себя пусковую трубу, ракету с планером "утка" и двигательной установкой, наземный блок питания, переносной пассивный радиопеленгатор и наземный радиозапросчик, а также средства техобслуживания.
Шок, ужас и полное непонимание происходящего — именно так можно охарактеризовать эмоции израильских пилотов, которым "посчастливилось" первыми попасть под град русских "Стрел" во время Арабо-израильского конфликта. В первой же воздушной атаке было сбито 30 процентов самолетов, после чего ВВС Израиля решили приостановить налеты на несколько дней.
От "Стрелы" до "Вербы"
Затем была усовершенствованная и более помехозащищенная "Стрела-3", потом 9К38 "Игла", которую тоже несколько раз модернизировали, и вот теперь ей на смену пришла "Верба". Точный, чувствительный и устойчивый к помехам комплекс четко разделяет самолеты на "свои" и "чужие" и бьет без промаха, не реагируя на тепловые ловушки и другие помехи. С помощью "Вербы" пехотинец может в одиночку "снять" с неба самые разные летательные аппараты, начиная с ударных вертолетов и самолетов и заканчивая крылатыми ракетами. Диапазон дистанций и высот уже не тот, что был у первых "Стрел", а соизмерим с показателями более серьезных систем войсковой ПВО.
Автоматизированная система управления учитывает скорость и направление полета самолетов или крылатых ракет и распределяет их между зенитчиками, местоположение каждого из которых на местности определяется по ГЛОНАСС. Бойцы обладают точными векторами для стрельбы. Интересно, что "Верба" через тактический комплекс "Барнаул-Т" интегрируется в общую систему ПВО и может получать информацию о воздушных целях, которые "ведут" большие радары.
Разборчивая невеста
Высокой чувствительностью и "избирательностью" к типам целей ракета "Вербы" обязана фирменной трехспектральной головке самонаведения, "зрение" которой работает в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Ракета еще на подлете способна отличить самолет или вертолет от выпущенной им тепловой "ловушки" и сделать правильный выбор.
Как и многие другие аналогичные ЗРК, "Верба" может не только работать "с плеча", но и устанавливается на корабли и ударные вертолеты в качестве вспомогательного противовоздушного средства. Важное новшество — комплекс гораздо проще в обслуживании, чем "Игла". Ее уже не надо "морозить" — новая конструкция головки самонаведения не требует охлаждать ее азотом. Изготовка к стрельбе занимает считаные секунды с момента обнаружения цели.