Командующий дальней авиацией ВКС рассказал о ее возможностях

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России может оперативно нанести ракетно-бомбовый удар после указания ей любой точки Земного шара, заявил в субботу командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Герой РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

День дальней авиации (ДА) ВКС России ежегодно отмечается в РФ 23 декабря. В этот день в 1914 году всероссийский император Николай II подписал указ о создании эскадры самолетов "Илья Муромец" — первого в мире формирования тяжелых бомбардировщиков.

"Летный состав дальней авиации способен выполнить полеты на любые расстояния. Установленные нашими летчиками рекорды по дальности и по длительности не побиты ни летчиками, ни авиационной техникой других стран мира. География для нас имеет форму Земного шара. Если для кого-то — это карта, то для нас — это глобус, на котором покажите точку, и мы там будем через определенное время", — сказал Кобылаш в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, дальняя авиация — это "длинная рука", которая должна держать вероятного противника на дальних подступах, не давать ему возможности приблизиться к границам России.

"Подготовка летного состава и авиационной техники спланирована таким образом, чтобы летчики выполняли задачи в различных регионах, над различными акваториями океанов и морей", — добавил генерал-лейтенант.

Дальняя авиация ВКС России является одним из трех компонентов (наряду с Ракетными войсками стратегического назначения и морскими стратегическими ядерными силами ВМФ) Стратегических ядерных сил РФ. В ее боевой состав входят ударные самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. В перспективе на вооружение ДА поступят 50 самолетов Ту-160М2 (до 2023 года) и летательные аппараты нового поколения — перспективный авиационный комплекс дальней авиации.