Летчики Балтийского флота на Су-27 отработали перехват воздушных целей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Летчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота в Калининградской области отработали технику группового пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27, сообщил глава пресс-службы БФ Роман Мартов.

"В рамках учебных полетов пилоты выполнили элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей. По замыслу тренировки, экипажи истребителей, заняв указанный район поиска, обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в общей сложности в тренировке было задействовано звено истребителей Су-27 морской авиации флота.