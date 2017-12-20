Российские разведчики в Абхазии "уничтожили" скрытый лагерь бандгруппы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек – РИА Новости. Личный состав разведывательного подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии, в рамках проведения двухдневного тактико-специального учения, уничтожили замаскированный в горно-лесистой местности лагерь условной бандгруппы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На полигоне Цабал военнослужащие с помощью станции ближней разведки СБР-5 обнаружили место нахождения скрытного лагеря условного противника, передали по средствам связи его координаты на командный пункт учений и приступили к захвату", — сказал он.

Окружив лагерь, военнослужащие с применением специальных снайперских винтовок "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег" и автоматов АК-74 успешно осуществили атаку на террористов. В результате налета удалось взять пленного и документы с важной информацией.

На учении для создания обстановки, приближенной к боевой, разведчиками широко использовались различные средства имитации, в том числе подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и более 10 тысяч холостых патронов к стрелковому оружию. В качестве бандгруппы действовали военнослужащие базы.

Все в мероприятии принимали участие до 300 военнослужащих базы, было задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе бронированные разведывательные машины "Дозор".