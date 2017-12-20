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Безопасность

Не болтай! Кто и как шпионит за Россией

08:0020.12.2017
06600
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат ВирджинияШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. Десятки кадровых разведчиков и сотни завербованных ими агентов ежегодно попадают в поле зрения органов государственной безопасности. Всего же против России в постоянном режиме "трудятся" тысячи агентов и шпионов из разных стран. ФСБ России отмечает 100-летие со дня своего основания. Традиционно одной из ключевых задач ведомства является противодействие шпионажу. О том, с какими вызовами сегодня сталкиваются российские контрразведчики, — в материале РИА Новости.

Четыре тысячи иностранных агентов

По данным Судебного департамента Верховного суда, в 2016 году за госизмену были осуждены 13 россиян, а троим иностранцам вынесен приговор за шпионаж. Цифры скромные, однако, как считают эксперты, они не являются маркером активности зарубежных разведок.

Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
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"Численность иностранной агентурной сети в России на протяжении последних 25 лет постоянна, число установленных агентов разведок составляет около четырех тысяч человек, — рассказал РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. — Главный вопрос заключается в ее активности: в период любых обострений агентурная сеть начинает действовать более активно, ей ставятся более глобальные задачи".

 

© Фото : ФСБ РФПерейти в фотобанкАнна Сухоносова, задержанная ФСБ России в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. 29 сентября 2017
© Фото : ФСБ РФ
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Анна Сухоносова, задержанная ФСБ России в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. 29 сентября 2017

По словам Михайлова, лишь немногие из разоблаченных иностранных агентов в итоге оказываются на нарах. Как правило, дело ограничивается их депортацией на историческую родину, причем, что интересно, далеко не всегда информация о шпионских скандалах просачивается в СМИ. Некоторые разоблаченные агенты даже не подозревают о том, что находятся под колпаком и используются спецслужбами как канал для дезинформации. Всего же, по официальным данным, только за первое полугодие 2017-го  в России пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок и более 200 лиц, подозреваемых в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. 

Игры с ЦРУ

Как считают эксперты, одним из главных противников России на разведфронте продолжают оставаться США. Самым высокопоставленным американским шпионом, разоблаченным нашими контрразведчиками в последнее время, стал третий секретарь посольства США, а по совместительству кадровый сотрудник ЦРУ Райан Фогл. Разведчика арестовали в мае 2013 года при попытке вербовки офицера российских спецслужб. Все выглядело в лучших традициях шпионского жанра — на встречу Фогл пришел в парике и очках, захватив с собой компас и атлас Москвы.

Здание ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ФСБ рассказала, сколько иностранцев не получили въезд в Россию в 2017 году
"США не только имеют широкую агентурную сеть в нашей стране, но и фактически управляют всеми европейскими спецслужбами, — убежден Александр Михайлов. — Именно американцы разрабатывают тактику и стратегию разведывательной деятельности против России, у них прекрасно налажены взаимодействие, обмен информацией, анализ разведданных. По сути, нам противостоит очень серьезный разведблок, к которому примыкают все новые участники, в основном это бывшие советские республики".

© ФСБ РоссииОперативная съемка ФСБ России задержания украинских диверсантов в Севастополе
© ФСБ России
Оперативная съемка ФСБ России задержания украинских диверсантов в Севастополе

После присоединения Крыма и начала войны в Донбассе кипучую разведактивность на территории России начала проявлять Украина. Агенты Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки нашего соседа регулярно попадают в поле зрения российских спецслужб. Самое популярное направление у украинских разведчиков — Крым, причем их задачи не ограничиваются лишь сбором информации. Члены как минимум трех украинских разведгрупп, разоблаченных в Крыму, готовили диверсии на объектах инфраструктуры. "Всплывают" украинские бойцы невидимого фронта и в материковой части России: в октябре 2017 года в Тольятти был задержан рабочий судоремонтного завода, который по заданию спецслужб собирал информацию о работе предприятия. Агент-неудачник был в итоге депортирован на Украину.

Соцсети — плацдарм для шпионажа

Активизация деятельности иностранных разведслужб связана не только с обострением отношений между Россией и Западом. Очень пристальный интерес иностранных разведок, как считают эксперты, вызывает госпрограмма вооружений, в рамках которой в армию поступают новейшие образцы военной техники. Так, 12 декабря в Москве был арестован 24-летний житель столицы Алексей Житнюк. По версии следствия, москвич занимался сбором информации о Военно-морском флоте России и передавал ее через агента в Центральное разведывательное управление США.

для лонгрида
Цифровой шпионаж
Причем иностранные разведки активно берут на вооружение новые технологии — в России все чаще фиксируют случаи вербовки через интернет. Еще в 2011 году в США была создана Особая служба сбора (Special Collection Service — SCS), которая занимается мониторингом социальных сетей и подбирает кандидатов для вербовки.

"Сегодня подготовка к вербовке человека не требует каких-то особых подходов, — считает Александр Михайлов. — Человек выкладывает в Сеть не только свою биографию, но и куда он ездит, с кем дружит и даже что ест. Поэтому современные сети представляют собой колоссальный плацдарм для ведения разведывательной деятельности. Что же касается непосредственно электронного шпионажа или хакерских атак, то события последних лет показывают, что наши спецслужбы, за исключением единичных случаев предательства, не допускают серьезных утечек секретной информации. В то же время в США утечки, грубо говоря, идут из всех щелей. Это и Сноуден, и WikiLeaks, но эти утечки не стали для нас большим откровением — все нам давно известно".

© AP Photo / Matthias SchraderСтанция мониторинга разведывательной службы Германии (BND) в Бад-Айблинге
© AP Photo / Matthias Schrader
Станция мониторинга разведывательной службы Германии (BND) в Бад-Айблинге

Сегодня ключевой российской контрразведывательной структурой является Служба контрразведки ФСБ России, в которую входят подразделения по противодействию военному, промышленному и экономическому шпионажу. Своими контрразведывательными подразделениями располагает и ряд других спецслужб, в частности Служба внешней разведки и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил.

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