"Вертолеты России" сообщили, что выполнили свою часть оборонзаказа-2017

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. "Вертолеты России" завершили поставки в рамках гособоронзаказа этого года и уже начали производство техники на 2018-й, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

"Холдинг своевременно поставил все вертолеты по ГОЗ в 2017 году. Мы приступили к производству вертолетов, предусмотренных госконтрактами следующего года", — цитируется в релизе гендиректор Андрей Богинский.

Он выразил надежду, что "четкая и слаженная работа холдинга" позволят заключить и успешно выполнить государственные контракты в рамках будущей госпрограммы вооружений 2018-2027 годов.

По данным холдинга, в этом году Минобороны РФ и другие госзаказчики получили боевые вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-28Н, транспортные Ми-26, многоцелевые Ми-8 и учебные "Ансат-У". Впервые были поставлены корабельные вертолеты Ка-226Т и учебно-боевые Ми-28УБ.