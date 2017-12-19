Россия и Таджикистан готовы дать отпор изгнанным из Сирии боевикам

ДУШАНБЕ, 19 дек – РИА Новости. Вооруженные силы России и Таджикистана должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к негативному сценарию, в Центральной Азии после разгрома "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии, заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин на церемонии передачи военной техники в Душанбе.
Россия передает союзной армии Таджикистана проверенные образцы техники и вооружения, которые позволят усилить ее потенциал и повысить боевые возможности. Немаловажное значение играют надежность этой техники, простота в эксплуатации, высокий уровень ремонтопригодности и способность решать задачи в условиях горной местности.
"Перед нами стоит общая задача по защите наших рубежей, обеспечению коллективной безопасности в регионе — убежден, мы ее выполним", — добавил он.
*Террористическая организация, запрещена в России