В России отмечается 58-летие РВСН

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ отмечают в воскресенье, 17 декабря, свою 58-ю годовщину со дня основания, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 58-ю годовщину со дня образования. В 1959 году в этот день вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с момента образования РВСН проведено свыше 5 тысяч пусков ракет, в том числе около 500 учебно-боевых в ходе оперативной и боевой подготовки войск.

Также сообщается, что в боевом составе РВСН сегодня находится около 400 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Доля новых РК в группировке РВСН будет постоянно возрастать.