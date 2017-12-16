Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото

Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Минобороны РФ позитивно оценивает результаты международного военного сотрудничества в 2017 году. Об этом на балу для военных атташе сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Александр Кшимовский.

"Традиционный московский бал для военных атташе стал своего рода визитной карточкой нашего военного сотрудничества. Бал проводится накануне Нового года, и мы имеем возможность подвести итоги нашей совместной деятельности", — сказал он, обращаясь к участникам торжества.

Кшимовский передал военным атташе слова приветствия и наилучших пожеланий с Новым годом и Рождеством от министра обороны РФ Сергея Шойгу и замминистра обороны Александра Фомина.

"В наших международных отношениях, в наших странах, в наших вооруженных силах в уходящем году прошли большие мероприятия с хорошими результатами", — отметил представитель Минобороны РФ.

На торжественном мероприятии, организованном российским военным ведомством по случаю наступающих новогодних праздников, присутствовали около двухсот представителей военно-дипломатического корпуса.