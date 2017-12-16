В Пекине завершились российско-китайские учения по ПВО

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российско-китайские командно-штабные учения по ПВО завершились в Пекине, стороны отметили, что был достигнут качественно новый уровень взаимодействия всех звеньев, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Сообщается, что руководители учений начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко и начальник штаба ВВС Народной освободительной армии Китая генерал-лейтенант Ма Чженьцзюнь отметили высокий уровень подготовки военнослужащих обеих стран.
Стороны договорились провести следующую встречу в начале 2018 года для оформления итогового отчета по результатам учений и обсуждения перспектив развития взаимодействия в сфере ПВО-ПРО.