В Пекине завершились российско-китайские учения по ПВО

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российско-китайские командно-штабные учения по ПВО завершились в Пекине, стороны отметили, что был достигнут качественно новый уровень взаимодействия всех звеньев, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В период с 11 по 16 декабря 2017 года в г. Пекине на базе Научно-исследовательского института противовоздушной и противоракетной обороны Академии ВВС НОАК состоялось второе совместное российско-китайское компьютерное командно-штабное учение по противоракетной обороне "Воздушно-космическая безопасность-2017", — говорится в сообщении.

Сообщается, что руководители учений начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко и начальник штаба ВВС Народной освободительной армии Китая генерал-лейтенант Ма Чженьцзюнь отметили высокий уровень подготовки военнослужащих обеих стран.

"В своих выступлениях руководители учений подчеркнули, что все задачи, поставленные перед военными специалистами обеих стран, были выполнены в полном объеме. Достигнут качественно новый уровень взаимодействия всех звеньев управления от штабов до командиров подразделений", — отмечается в сообщении.

Стороны договорились провести следующую встречу в начале 2018 года для оформления итогового отчета по результатам учений и обсуждения перспектив развития взаимодействия в сфере ПВО-ПРО.