В ЦВО рассказали о планах использовать опыт боевых действий в Сирии

ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 16 дек – РИА Новости. Опыт боевых действий в Сирии намерены максимально использовать при подготовке сил Центрального военного округа в 2018 учебном году, заявил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Опыт действий в Сирийской Арабской Республике будет максимально использован в боевой и оперативной подготовке войск и органов военного управления округа, включая практические наработки по всем видам обеспечения", — сказал он на выездном заседании военного совета в Чебаркуле Челябинской области.

Командующий подчеркнул, что в новом учебном году особое внимание уделят совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки. Он отметил, что командиры рот и батарей как минимум 90% служебного времени будут проводить на полигонах на занятиях с подразделениями.

По данным помощника командующего ЦВО полковника Ярослава Рощупкина, в заседании в Челябинской области приняли участие командиры соединений и частей, дислоцированных в Сибири, на Урале и в Поволжье, а также на базах в Таджикистане и Киргизии. Кроме того, участвовали военные комиссары 29 регионов и представители военной прокуратуры и военного следственного управления СК России по ЦВО.

Лапин был назначен командующим войсками ЦВО в конце ноября. Ранее он занимал пост начальника штаба российской группировки войск в Сирии.