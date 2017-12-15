Под Нальчиком силовики вступили в перестрелку с боевиками

НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Правоохранители вступили в перестрелку с боевиками, напавшими на них под Нальчиком в Урванском районе на востоке Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, силовики попытались остановить подозрительный автомобиль неподалеку от селения Урвань. Находившиеся внутри неизвестные открыли по ним огонь. В настоящее время идет перестрелка", — сказал собеседник.

По его словам, количество нападавших неизвестно. "Данных о потерях среди правоохранителей нет", — добавил источник.

Ранее оперативный штаб в КБР сообщил о вводе с 18.10 мск пятницы режима КТО на части территории Урванского района.