В районе Нальчика ввели режим контртеррористической операции

НАЛЬЧИК, 15 дек — РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен на части территории Урванского района Кабардино-Балкарии вечером в пятницу, силовики ищут скрывающихся членов религиозных экстремистских организаций, сообщает оперативный штаб в регионе.

Небольшой Урванский район на востоке КБР расположен в нескольких километрах от региональной столицы — Нальчика.

"В целях недопущения совершения террористических актов, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, а также розыска и задержания скрывающихся членов религиозных экстремистских организаций начальником УФСБ России по КБР принято решение о проведении с 18.10 мск пятницы контртеррористической операции и введения правового режима КТО на части территории Урванского района", — говорится в сообщении.

На период операции на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.