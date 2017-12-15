Путин обсудил ситуацию вокруг КНДР с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России актуальные вопросы международной и внутрироссийской повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и вывод российских войск из Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, в том числе в контексте состоявшегося в четверг разговора президента РФ с президентом США Дональдом Трампом", — сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, "состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам внутрироссийской повестки дня".

Помимо Шойгу в совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.