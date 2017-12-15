ФСБ и МВД изъяли в 14 регионах почти 150 единиц оружия и взрывчатку

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности и МВД России в ходе обысков в 14 регионах изъяли почти 150 единиц оружия, в том числе ручной пулемет Дегтярева и десять автоматов, а также десять килограммов взрывчатки, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Сообщается, что ФСБ РФ совместно с МВД РФ пресекли деятельность групп, причастных к организации незаконных каналов поставок средств поражения. В 14 регионах страны, от южной части России до Приморья, были проведены обыски у 44 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения.

"В результате из незаконного оборота изъято 148 единиц огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет Дегтярева, 10 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 27 карабинов и винтовок, 100 пистолетов и револьверов, в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие для изготовления более 300 единиц оружия, свыше 2000 боеприпасов различного калибра, более 10 килограммов взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате прекращена деятельность девяти мастерских по изготовлению боеприпасов, а также переделке и ремонту гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги.

Следственными подразделениями ФСБ и МВД России решается вопрос о возбуждении уголовных дел.