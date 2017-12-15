В Дагестане артиллеристы ЮВО выполнили боевые стрельбы по "террористам"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы по условным террористам на учениях в горах Дагестана, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"На общевойсковом полигоне Дальний артиллеристы мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Республике Дагестан, выполнили боевые стрельбы по бандам условных террористов, "засевших" в горной части республики", — сказал Астафьев.

По его словам, расчеты проводили стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 километров из самоходных гаубиц "Гвоздика", реактивных систем залпового огня "Град-М", минометов "Сани". Особое внимание во время стрельбы было уделено работе на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, а также ведению разведки в горах при помощи беспилотника "Орлан".

В стрельбах были задействованы более 200 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники, добавил Астафьев.