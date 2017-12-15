На Дальнем Востоке энергетики пригрозили отключить военные объекты

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Энергетики рассматривают возможность ограничить тепло- и электроснабжение объектов Минобороны на Дальнем Востоке из-за долгов в 519 миллионов рублей со стороны ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (ФГБУ "ЦЖКУ"), сообщает Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК).

Отмечается, что с 1 апреля заключение и исполнение договоров энергоснабжения по всем объектам Минобороны передано ФГБУ "ЦЖКУ", в том числе территориальным филиалам компании по Восточному военному округу и Тихоокеанскому флоту.

"ФГБУ "ЦЖКУ", учрежденное МО с целью содержания объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг вооруженным силам РФ, с началом отопительного сезона прекратило оплаты в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии на Дальнем Востоке – ПАО "ДЭК". Третий месяц энергетики Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и ЕАО "кредитуют" военных, обеспечивая их объекты электричеством. В общей сложности не оплаченными с октября месяца остаются 519 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Энергетики сообщают, что гарантий оплаты от предприятия пока не поступило.

"Сегодня на Дальнем Востоке сложились крайне низкие температуры, и объекты энергетики работают в усиленном режиме. В целях защиты интересов своих клиентов мы рассматриваем возможность введения ограничений на объекты предприятия", — сказал исполнительный директор "ДЭК" Виктор Милуш.

Как отмечает энергокомпания, после получения уведомления о намерении ограничить поставку энергоресурсов у ФГБУ "ЦЖКУ" будет три дня на предоставление плана ликвидации долгов. Комментарием ФГБУ "ЦЖКУ" РИА Новости пока не располагает.