Начальнику главного управления связи ВС присвоили звание генерал-полковника

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий, соответствующий указ опубликован в печатном органе Минобороны РФ газете "Красная звезда".
Среди военных, получивших новые звания, Халил Арсланов, начальник главного управления связи ВС РФ, ранее имевший звание генерал-лейтенанта, и Роман Бинюков — главный судья танкового биатлона, ранее имевший звание полковника.
"Присвоить воинские звания: а) военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации: генерал-полковника Арсланову Халилу Абдухалимовичу… генерал-майора Бинюкову Роману Александровичу", — говорится в указе.