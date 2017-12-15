В РВСН рассказали о программе перевооружения на 2018 год

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 20 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" получат Ракетные войска стратегического назначения (РВСН РФ) в следующем году, сообщил командующий Сергей Каракаев.

"Более 20 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах базирования (получат РВСН — ред.)", — сказал он в интервью печатному органу Минобороны РФ, газете "Красная звезда".

Ранее Каракаев сообщал, что все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" до 2026 года.