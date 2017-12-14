Путин призвал довести долю гражданской продукции в ОПК до 50%

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями ВПК СССР. 14 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями ВПК СССР. 14 ноября 2017

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал довести до 50% объем продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях страны и завоевывать зарубежные рынки.

Вечером в четверг глава государства в Государственном Кремлевском дворце встретился с представителями военно-промышленного комплекса СССР и руководителями оборонных предприятий страны.

"Очень важно настраиваться и работать над тем, чтобы, как мы и планировали, не менее 50% выпускаемой продукции была продукция гражданского и двойного назначения", — сказал президент.

Он также призвал "по максимуму использовать и те возможности, которые дает переоснащение предприятий оборонно-промышленного комплекса".

"Вложены немалые деньги на этот счет — 3 триллиона рублей. И это все должно идти не только на поддержание обороноспособности, но и на то, чтобы завоевывать внутренний, наш собственный рынок и зарубежные рынки высокотехнологичной продукцией гражданского назначения", — сказал Путин.

В свою очередь министр общего машиностроения СССР (1983-1988 гг) Олег Бакланов от лица ветеранов отрасли подарил президенту свою книгу "Космос — моя судьба". Президент пообещал внимательно ее изучить.