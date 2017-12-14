МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия качественно и эффективно обеспечивает свою безопасность, не втягивая себя в гонку вооружений, и президент РФ Владимир Путин подтвердил это в четверг на пресс-конференции, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Думаю, что после сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина прекратятся разговоры, что наши расходы на оборону непомерно велики — они, мол, убивают экономику", — заявил сенатор журналистам.
Он напомнил, что Путин назвал две цифры — 46 миллиардов и 700 миллиардов долларов. "Первая цифра — расходы на оборону в России, вторая — в США. Получается, что американцы тратят на оборону в 15 с лишним раз больше, чем мы. А еще несколько лет назад речь шла лишь о десятикратном превышении", — отметил сенатор.
Иными словами, сказал Клинцевич, Россия обеспечивает свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений.
"Хотя США нас прямо на это толкают. Опыт противостояния Советского Союза и США учтен нами в полной мере. И принципиально важно, что при таких сравнительно небольших расходах на оборону мы гарантированно обеспечиваем безопасность своей страны", — заявил он.
Это свидетельствует, подчеркнул Клинцевич, о качестве наших сегодняшних Вооруженных сил и качестве вооружения, которым они оснащены.
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Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.