МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия качественно и эффективно обеспечивает свою безопасность, не втягивая себя в гонку вооружений, и президент РФ Владимир Путин подтвердил это в четверг на пресс-конференции, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Думаю, что после сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина прекратятся разговоры, что наши расходы на оборону непомерно велики — они, мол, убивают экономику", — заявил сенатор журналистам.

Он напомнил, что Путин назвал две цифры — 46 миллиардов и 700 миллиардов долларов. "Первая цифра — расходы на оборону в России, вторая — в США. Получается, что американцы тратят на оборону в 15 с лишним раз больше, чем мы. А еще несколько лет назад речь шла лишь о десятикратном превышении", — отметил сенатор.

Иными словами, сказал Клинцевич, Россия обеспечивает свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений.

"Хотя США нас прямо на это толкают. Опыт противостояния Советского Союза и США учтен нами в полной мере. И принципиально важно, что при таких сравнительно небольших расходах на оборону мы гарантированно обеспечиваем безопасность своей страны", — заявил он.

Это свидетельствует, подчеркнул Клинцевич, о качестве наших сегодняшних Вооруженных сил и качестве вооружения, которым они оснащены.

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