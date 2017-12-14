Путин рассказал анекдот про кортик и часы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пошутил про необходимость расходов на армию и флот, рассказав анекдот.
"Эта совсем старая, есть и более современные шуточки", — отметил президент. В ответ на вопрос о повышении расходов на оборону страны Путин поделился с журналистами анекдотом, в котором сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы.
"Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убью, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", — ответил Путин, вызвав в зале смех и аплодисменты.
"Мы же не хотим с вами такого развития событий?", — заключил президент.
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